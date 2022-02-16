Два грузовика столкнулись в Красноярском районе

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Еще одно ДТП 15 февраля произошло в 01:00 в Красноярском районе Самарской области. Водитель 1980 года рождения (за последний год к административной ответственности привлекался 3 раза), управляя автомашиной «КамАЗ-53215», двигался со стороны г. Ульяновск по направлению г. Самара. На 191-ом км автодороги «Ульяновск – Димитровград – Самара» водитель не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим на правой стороне дороги автомобилем «MAN 1932» в составе с полуприцепом «Schmitz» и автомобилем «МАЗ-5432» в составе с полуприцепом «Schmitz». После ДТП водитель автомобиля «КамАЗ» был госпитализирован в медицинское учреждение.