Два грузовика столкнулись в Красноярском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Девушка передала подарки для пациентов отделения и пожелала родителям верить в лучшее и не опускать руки.
Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции 
Захарова попросила у "средств массовой дезинформации США и Британии" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск
Захарова попросила у "средств массовой дезинформации США и Британии" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск
Шесть школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA
Шесть школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по программе догазификации
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по программе догазификации
В Самарской области запустят систему розыска машин
В Самарской области запустят систему розыска машин
Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране
Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране
начался прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области – членам сборных команд России
Начался прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области – членам сборных команд России
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
-0.41
EUR 86.27
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два грузовика столкнулись в Красноярском районе

16 февраля 2022 11:19
203
Два грузовика столкнулись в Красноярском районе

Еще одно ДТП 15 февраля произошло в 01:00 в Красноярском районе Самарской области. Водитель 1980 года рождения (за последний год к административной ответственности привлекался 3 раза), управляя автомашиной «КамАЗ-53215», двигался со стороны г. Ульяновск по направлению г. Самара. На 191-ом км автодороги «Ульяновск – Димитровград – Самара» водитель не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим на правой стороне дороги автомобилем «MAN 1932» в составе с полуприцепом «Schmitz» и автомобилем «МАЗ-5432» в составе с полуприцепом «Schmitz». После ДТП водитель автомобиля «КамАЗ» был госпитализирован в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызранском районе в ДТП пострадали две женщины
16 февраля 2022, 11:12
В Сызранском районе в ДТП пострадали две женщины
Легковушка столкнулась с грузовиком. Происшествия
158
Двое пострадали в ДТП в Безенчукском районе
15 февраля 2022, 10:56
Двое пострадали в ДТП в Безенчукском районе
Один из автомобилей в этот момент буксировал другую машину. Происшествия
357
В Самаре иномарка насмерть сбила пешехода
14 февраля 2022, 13:25
В Самаре иномарка насмерть сбила пешехода
Авария произошла в темное время суток. Происшествия
530
В центре внимания
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
145
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
194
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
197
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
172
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
633
Весь список