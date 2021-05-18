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Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе

18 мая 2021 22:41
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В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.

18 мая спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти дважды проводили поисково-спасательные работы.

Первый вызов был в 15.20. На озере Большое Васильевское села Васильевка утонул  мужчина 1996 года рождения.

На протяжении часа водолазы вели поиск. Тело мужчины подняли с глубины трех метров, доставили до берега и передали родственникам.

После чего последовал следующий вызов. На этот раз утонул мужчина 1976 года рождения в озере Купринка в Федоровских лугах.

В 19.15 водолазы подняли тело на поверхность водоема.

В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях, сообщили в пресс-службе ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: водолазы Акценты В центре внимания озера Ставропольский район

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В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
18 мая 2021  22:41
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
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