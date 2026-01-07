Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае, сообщает РИА Новости.

Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации.

Ранее ГУМЧС России по Пермскому краю сообщило, что два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края.

Крушение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском муниципальном округе Пермского края, в результате которого погибли два человека, произошло после того, как судно во время полета зацепило провода линии электропередачи, передает ТАСС.

Как сообщает Коммерсантъ, в результате происшествия погибли двое человек — пермский бизнесмен, учредитель ООО «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и сотрудник его компании Эльмир Коняков.

Фото: ГУМЧС России по Пермскому краю