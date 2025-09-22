Я нашел ошибку
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Два автомобиля столкнулись сегодня ночью в Октябрьске, пострадал человек

22 сентября 2025 11:10

22 сентября 2025 11:10
Два автомобиля столкнулись сегодня ночью в Октябрьске, пострадал человек

Сегодня, 22 сентября, ночью в городском округе Октябрьск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек на одной единице техники.
По прибытии на место ДТП было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и ВАЗ 2109.
Наши специалисты произвели отключение аккумуляторов и сбор информации.
В дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, пострадал молодой человек, его доставили в центральную городскую больницу города Сызрань.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Новости по теме
В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку
22 сентября 2025, 12:42
В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку
Ребенок доставлен в одну из городских больниц. Происшествия
121
В настоящее время женщину-водителя и ребёнка осматривают врачи.
21 сентября 2025, 18:34
В Красноярском районе на а/д М5-"Урал" автомобиль Chery Tiggo врезался в световую опору 
В настоящее время женщину-водителя и ребёнка осматривают врачи. Происшествия
653
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
21 сентября 2025, 13:34
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
С места ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение. Происшествия
467
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
483
