Два автомобиля столкнулись сегодня ночью в Октябрьске, пострадал человек

Сегодня, 22 сентября, ночью в городском округе Октябрьск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек на одной единице техники.

По прибытии на место ДТП было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и ВАЗ 2109.

Наши специалисты произвели отключение аккумуляторов и сбор информации.

В дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, пострадал молодой человек, его доставили в центральную городскую больницу города Сызрань.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"