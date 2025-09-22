Два автомобиля столкнулись сегодня ночью в Октябрьске, пострадал человек

Сегодня, 22 сентября, ночью в городском округе Октябрьск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек на одной единице техники.
По прибытии на место ДТП было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и ВАЗ 2109.
Наши специалисты произвели отключение аккумуляторов и сбор информации.
В дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, пострадал молодой человек, его доставили в центральную городскую больницу города Сызрань.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.