ДТП в Красноармейском районе: погибли три человека

152

ГУ МВД сообщает: Полицейские работали на месте ДТП в Красноармейском районе.

Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 10 сентября на 31 км автодороги «Волгоград-Красноармейский-Пестравка» водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2112, допустил выезд на полосу встречного движения, и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ.

На месте ДТП погибли 3 человека: водитель и 2 пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО