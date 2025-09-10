Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
ДТП в Красноармейском районе: погибли три человека

10 сентября 2025 14:29
152
На 31 км автодороги «Волгоград-Красноармейский-Пестравка» водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2112, выехал на встречную полосу  и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

ГУ МВД сообщает: Полицейские работали на месте ДТП в Красноармейском районе.

Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 10 сентября  на 31 км автодороги «Волгоград-Красноармейский-Пестравка» водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2112, допустил выезд на полосу встречного движения, и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ.

На месте ДТП погибли 3 человека: водитель и 2 пассажира легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

В Красноармейском районе на трассе Самара – Волгоград – Красноармейское – Пестравка перевернулась машина
10 сентября 2025, 13:17
В Красноармейском районе на трассе Самара – Волгоград – Красноармейское – Пестравка перевернулась машина
К сожалению, пострадал водитель, госпитализирован. Происшествия
184
В Самаре автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста
10 сентября 2025, 11:08
В Самаре автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста
9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.   Происшествия
189
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия.
09 сентября 2025, 16:18
ДТП в Кинельском районе: столкнулись три большегруза и иномарка
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия. Происшествия
412
