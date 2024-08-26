ДТП в Алексеевском районе: есть пострадавшие

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Территориальные пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобиля.



Сегодня, 26 августа, утром на трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка – Калашиновка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пожарный расчет в количестве трех человек на пожарном автомобиле-автоцистерне выехал к месту вызова.

Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место вызова пожарные-спасатели установили, что произошло опрокидывание в кювет автомобиля LADA Kalina.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Госпитализированы.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, чтобы избежать возгорания автомобиля.

Причины аварии устанавливаются.