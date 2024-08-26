ДТП в Алексеевском районе: есть пострадавшие

Территориальные пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобиля.
Сегодня, 26 августа, утром на трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка – Калашиновка произошло дорожно-транспортное происшествие.
Пожарный расчет в количестве трех человек на пожарном автомобиле-автоцистерне выехал к месту вызова.
Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии на место вызова пожарные-спасатели установили, что произошло опрокидывание в кювет автомобиля LADA Kalina.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Госпитализированы.
Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, чтобы избежать возгорания автомобиля.
Причины аварии устанавливаются.