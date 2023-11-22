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ДТП с участием такси произошло в Сызранском районе

22 ноября 2023 11:11
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ДТП с участием такси произошло в Сызранском районе

21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадало 5 человек, скончалось - 3. 

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 17:00 час.  21-летний водитель такси, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по ул. Советская со стороны ул. Новая п. Сборный в направлении а/д М-5 «Урал». В пути следования на нерегулируемом перекрестке при повороте налево нарушил требования п. 13.4 ПДД РФ не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla, под управлением 55-летнего водителя, который двигался по а/д М/5 «Урал» со стороны Москвы в направлении Самары. После аварии медиками 33-летней женщине-пассажиру такси рекомендовано амбулаторное лечение.

По данным сотрудников полиции водитель 2002 года рождения (стаж вождения 3 года) с 21.11.2022 г. по настоящее время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 6 раз, водитель 1967 года рождения (стаж вождения 24 года) - 15 раз.

 

Теги: ДТП

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