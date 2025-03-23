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ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины

23 марта 2025 13:15
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ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины

22 марта на территории Самарской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:20 час. в Сызрани. 34-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-21101, двигался по проспекту 50 лет Октября со стороны улицы Звездной в направлении проспекта Гагарина. В пути следования, возле дома №59, при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю LADA Kalina, под управлением 46-летнего мужчины, пользующимся преимущественным правом проезда перекрестка, и допустил с ним столкновение. После удара хэтчбек отбросило на стоящий седан Chevrolet Klan, под управлением 32-летнего мужчины. Водитель LADA Kalina обратился в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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