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ДТП с погибшим произошло на трассе Нефтегорс-Богдановка с участием трех автомобилей

24 сентября 2024 11:42
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ДТП с погибшим произошло на трассе Нефтегорс-Богдановка с участием трех автомобилей

24 сентября в 7 часов 31 минуту на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в Нефтегорском районе, на 73 километре автодороги Самара-Оренбург, произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту аварии выехало пожарно-спасательное подразделение пожарной части № 104 пожарно-спасательного отряда № 36 в количестве трех человек и одной единицы техники. На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей LADA Priora и грузового автомобиля КАМАЗ. К сожалению, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания транспортных средств. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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