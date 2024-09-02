ДТП на 940 километре трассы М-5: столкнулись три автомобиля, погибла женщина-водитель

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2 сентября в Самарской области в результате столкновения трех легковых автомобилей погибла женщина водитель автомобиля Лада-Калина.

Авария произошла на 940 километре трассы М-5.

Для проведения аварийно-спасательных работ по деблокированию погибшей из салона аварийного автомобиля на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

В ходе проведения работ был задействован гидравлический аварийно-спасательный инструмент, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО