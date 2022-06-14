До приезда медиков на месте ДТП в Сергиевском районе скончались двое мужчин

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Сергиевском районе Самарской области.

Сегодня, в 15:00 на 20 км автодороги "Сергиевск - Русская Селитьба" столкнулись автомобили "ВАЗ 2114" и "LADA GRANTA".

На месте ДТП водитель и мужчина-пассажир "ВАЗ 2114" скончались до приезда медиков.

Три участника ДТП госпитализированы.

Госавтоинспекторы оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО