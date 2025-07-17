До 21 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 17 по 21 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».

МЧС России напоминает:

не жги мусор на своих садовых и дачных участках;

не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений;

не разводи костры в лесах;

не кури, не бросай горящие спички, окурки;

не оставляй на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.



Будь внимателен и осторожен!