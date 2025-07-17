До 21 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 17 по 21 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».
МЧС России напоминает:
не жги мусор на своих садовых и дачных участках;
не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений;
не разводи костры в лесах;
не кури, не бросай горящие спички, окурки;
не оставляй на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Будь внимателен и осторожен!