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Девушке, которая ворвалась в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Девушка может быть привлечена к ответственности, в том числе по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности")", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время девушка задержана.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС