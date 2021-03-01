Депутат Хинштейн сообщил о взломе аккаунта

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В воскресенье, 28 февраля, депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о взломе своего аккаунта в одной из соцсетей.

— Вслед за коллегами, и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава богу, только один. Увы, у жизни онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли, — написал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.

После того, как доступ к аккаунту вернулся, со страницы политика исчез твит с вопросом о коррупции при строительстве дорог в регионе:

— Внимание, знатоки! Сколько из выделенных средств будет украдено? — написали хакеры от имени депутата.

Некоторые подписчики Хинштейна признались, что были уверены, что пост писал сам политик. Депутат известен в регионе как борец с коррупцией. Так, в начале 2021 года он делал депутатский запрос в облпрокуратуру, так как посчитал, что при заключении муниципальных контрактов на уборку снега имели место коррупционные действия, пишет 63.ру.