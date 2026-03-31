Дело о гибели рабочего в усадьбе Пензиных передано в суд Самарского района

Прокуратура Самарского района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя строительного участка одной из местных компаний.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, в июне 2025 года обвиняемый, отвечавший за реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения — «Жилого дома на усадьбе Пензиных. Административное здание», допустил ряд грубых нарушений.
Работника направили на высотные работы без обязательного инструктажа, стажировки и средств индивидуальной защиты.
Критически важная зона риска — участок с возможностью падения — не была ограждена, а пребывание сотрудника на лесах осталось без контроля со стороны ответственного лица.
В результате мужчина сорвался со строительных лесов с высоты около семи метров.
Несмотря на экстренную госпитализацию, потерпевший скончался на следующий день от полученных травм.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы пишет Самара-МК.