Дело о гибели рабочего в усадьбе Пензиных передано в суд Самарского района

Прокуратура Самарского района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя строительного участка одной из местных компаний.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в июне 2025 года обвиняемый, отвечавший за реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения — «Жилого дома на усадьбе Пензиных. Административное здание», допустил ряд грубых нарушений.

Работника направили на высотные работы без обязательного инструктажа, стажировки и средств индивидуальной защиты.

Критически важная зона риска — участок с возможностью падения — не была ограждена, а пребывание сотрудника на лесах осталось без контроля со стороны ответственного лица.

В результате мужчина сорвался со строительных лесов с высоты около семи метров.

Несмотря на экстренную госпитализацию, потерпевший скончался на следующий день от полученных травм.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы пишет Самара-МК.