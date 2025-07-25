ЧП в Волжском районе: во время движения загорелся грузовой автомобиль MAN

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По данным сотрудников ГАИ 25 июля, около 13-15 час. на 42-м км а/д "Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»" произошло возгорание в движении грузового автомобиля MAN.

Грузовик осуществлял перевозку бутилированной воды из поселка Царевщина в Чапаевск. За рулем транспортного средства находился мужчина 1976 года рождения, работающий частным перевозчиком.

Пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники ГАИ продолжают работу на месте происшествия, выясняя все обстоятельства произошедшего и причины возгорания транспортного средства. Движение на участке организовано в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО