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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске возросло до трех

9 февраля 2023 11:29
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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске возросло до трех

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске и частичного обрушения здания возросло до трех.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона, из под завалов были извлечены еще два тела. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме рано утром 9 февраля. В результате инцидента были частично обрушены два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. После взрыва в доме начался пожар.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона приняли решение не восстанавливать пострадавший дом, жильцы будут расселены, пишет МК.

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