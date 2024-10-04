Число жертв ДТП в Сергиевском районе выросло до трех

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Утром в пятницу, 4 октября, на трассе в Самарской области произошла авария. На месте погибли два человека.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина за рулем LADA Kalina потерял управление и выехал на встречку. Там он столкнулся с легковушкой Hover, а та в свою очередь врезалась в автомобиль такси.

На месте происшествия погиб водитель "Калины" и младенец. Медики увезли в больницу еще двух пострадавших - пассажира из первой легковушки и иномарки.

Женщина из отечественной машины, предположительно, мать ребенка, скончалась в карете скорой помощи, пишет РИА Новости.

Расследование аварии находится на контроле у надзорных органов, пишет Сова.

Фото: облпрокуратура