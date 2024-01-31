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Число случаев дискредитации ВС РФ на Дальнем Востоке выросло на 30% в 2023 году

31 января 2024 09:26
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Число случаев дискредитации ВС РФ на Дальнем Востоке выросло на 30% в 2023 году

Количество инцидентов, связанных с дискредитацией Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, выросло на 30% в 2023 году, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин после заседания итоговой коллегии прокуратуры Приморья.

"К сожалению, дискредитация вооруженных сил у нас 30% за истекший период 2023 года. Это как выражение гражданского мнения заблуждающимися, так и осмысленные попытки воздействовать на общественное мнение со стороны врагов нашей страны", - сказал Демешин, отвечая на вопрос ТАСС о росте числа экстремистских преступлений на Дальнем Востоке.

В пресс-службе управления генпрокуратуры по ДФО сообщили ТАСС, что в прошлом году было выявлено 122 преступления этой категории. Демешин также отметил, что увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа, в том числе среди российских граждан. "Таких фактов тоже у нас стало больше, в том числе и в Приморье", - указал он.

При этом органы правопорядка активно работают, все случаи на территории Приморского края были пресечены. "Каждый факт получает должную правовую оценку. Пресекаются действия вредоносных сайтов, распространение ложной информации о действиях вооруженных сил", - заключил замгенпрокурора. 

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