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Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360

27 марта 2024 12:15
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Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360

Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

«По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, были госпитализированы 92 пострадавших, уже выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.

Рост числа пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» объясняется тем, что люди в шоковом состоянии покидали место трагедии и не сразу обращались за помощью к медикам, рассказала накануне журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, этим объясняется приток людей в лечебные учреждения. Вице-премьер заверила, что медицинская помощь оказывается всем обратившимся.

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