Число пострадавших при массовом ДТП на трассе M-11 выросло до 16

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Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 16, следует из сообщения управления МЧС России по региону.

"Авиация МЧС доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, спасатели развернули пункты обогрева, где можно выпить горячего чаю и зарядить телефоны. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь.

Водителей легковушек удалось перенаправить для объезда по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 километра.

Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, добавили в управлении.

Авария произошла 8 января в 14:45 мск на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Там столкнулись более 50 грузовых и легковых машин. Движение в сторону столицы перекрыли, съезд на трассу М-10 осуществляется на 545-м километре.

Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа, пишет РИА Новости.