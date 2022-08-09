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Число пострадавших при детонации боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму достигло семи

9 августа 2022 21:28
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Шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении.

Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, передает РИА Новости. Об этом сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения.

"По состоянию на 20.00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что они получили осколочные ранения.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, один человек погиб на месте.

По информации министерства, шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении в стабильном состоянии средней тяжести.

По данным Минобороны, на аэродроме взорвались боеприпасы. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Источник РИА Новости в военном ведомстве сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил пожарной безопасности.

По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.

 

Фото:   Mulch / ТАСС / РБК

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