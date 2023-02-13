Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 31 643

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Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 31,6 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям AFAD.

"На данный момент число погибших составило 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях", - говорится в сообщении ведомства.

AFAD также сообщило, что в регионы бедствия доставлено более 206 тыс. палаток для временного размещения потерпевших, из них 155 тыс. установлены и используются. В зоне разрушений работает почти 35,5 тыс. спасателей и специалистов. Из 10 провинций, пострадавших от бедствия, эвакуировано в другие регионы более 150 тыс. человек.

С момента первого землетрясения в 4:17 утра 6 февраля зарегистрировано более 2,5 тыс. повторных подземных толчков, пишет ТАСС.