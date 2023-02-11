Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665

14

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 наших граждан", - отмечается в заявлении.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия, пишет ТАСС.