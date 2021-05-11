Число погибших в результате стрельбы в казанской школе достигло 13

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13 человек погибли в результате стрельбы в школе №179 в Казани. Ранее сообщалось об 11 жертвах - по данным РЕН ТВ, среди погибших - 9 учеников, учительница и охранник школы.

Стрельбу, по предварительной информации, открыли двое молодых людей — один из них задержан, а другой взял заложников. Задержанный по данным РЕН ТВ ранее учился в этой школе. У парня не сложились отношения с одноклассниками. Еще один стрелок, его личность пока неизвестна, также был задержан. Его пришлось ликвидировать.

Более 30 человек пострадали.