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Число погибших в результате стрельбы в казанской школе достигло 13

11 мая 2021 12:29
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Число погибших в результате стрельбы в казанской школе достигло 13

13 человек погибли в результате стрельбы в школе №179 в Казани. Ранее сообщалось об 11 жертвах - по данным РЕН ТВ, среди погибших - 9 учеников, учительница и  охранник школы. 

Стрельбу, по предварительной информации, открыли двое молодых людей — один из них задержан, а другой взял заложников. Задержанный по данным РЕН ТВ ранее учился в этой школе. У парня не сложились отношения с одноклассниками. Еще один стрелок, его личность пока неизвестна, также был задержан. Его пришлось ликвидировать. 

Более 30 человек пострадали.

 

Теги: гимназия Казань стрельба школа

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