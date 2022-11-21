Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

128

Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщило правительство региона в Telegram.

"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в публикации.

В субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились все пять этажей.

Среди погибших — четверо детей.

Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

Специалисты заявили о необходимости срочно демонтировать первый подъезд дома, пишет РИА Новости.