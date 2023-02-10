Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 13

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Тело еще одного погибшего нашли в Новосибирске после взрыве бытового газа в пятиэтажке. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Число погибших выросло до 13", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве региона подтвердили гибель 12 человек. Еще 9 человек пострадали.

Позже начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов подтвердил гибель 13 человек.

"Считаем 13 погибших", - сказал он журналистам. Оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет, уточнил Орлов.

По его словам, принадлежность части останков погибших позволит определить ДНК-экспертиза. "Были <...> достаточно разрозненные останки. Определить [принадлежность позволит] ДНК-экспертиза", - сказал Орлов.

Поисковая операция на месте частичного обрушения жилого дома завершена. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Взрыв газа произошел утром в четверг в жилом пятиэтажном панельном доме на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда. 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар. СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль. Силовики задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис". Они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

В регионе 10 февраля объявлен траур.