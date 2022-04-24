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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17

24 апреля 2022 23:20
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Разбор сгоревших конструкций продолжается.

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал источник. Он добавил, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается.

По данным министерства здравоохранения Тверской области, в настоящее время в работах по разбору завалов задействованы 150 человек. Как сообщил в воскресенье Минздрав региона, в состоянии госпитализированных 13 пострадавших, в том числе пяти находящихся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, врачи отмечают положительную динамику. 

Пожар в оборонном НИИ произошел в четверг. Его общая площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Около 30 человек пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", дело расследуют военные следователи.

 

Фото:   Игорь Стасюк/ТАСС

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