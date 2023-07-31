Четыре машины сгорели в Южном городе в Самаре

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Сразу несколько пожаров вспыхнули в Самарской области в ночь на понедельник, 31 июля, в Южном городе, пишет 63.ру.

Машины загорались парами. Первый вызов поступил в МЧС в 2:37. Горели «Жигули» и Lada Granta по адресу: улица Дмитрия Донского, 11.

В 2:43 этот пожар ликвидировали. Но спустя буквально 6 минут, в 2:49, пожарные получили второй вызов. Ехать оказалось недалеко.

— Загорелись два автомобиля «Газель» по адресу: Дмитрия Донского, 35. Огонь потушили в 2:58, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

При этом местные считают, что причиной пожара мог стать поджог.

— Со слов очевидцев, они услышали взрыв. С места якобы убегал человек в маске и черной кепке, — написал местный блогер.

Фото: скрин видео