Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров

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Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко дал комментарий о крупном пожаре в столице региона. 15 сентября загорелся один из корпусов 9-го подшипникового завода около Кировского рынка, пишет 63.ру.

— Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Он произошел в подвале бывшего цеха № 7. Горят баки с маслом. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, — рассказал Олег Бойко.

По его словам, сил и средств достаточно для тушения пожара. Однако сотрудникам МЧС запрещено заходить в подвал, где происходит горение:

— Вход в подвал невозможен из-за угрозы для личного состава. Пожар тушат через технологические отверстия. Проведены пенные атаки. Проводится постоянное охлаждение. На месте происшествия работают 114 человек и 38 единиц спецтехники, пожарный поезд. Проводится мониторинг состояния воздуха.

Комментарий можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео