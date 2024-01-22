Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
Самарцы встали в очередь за тренерами
Самарцы встали в очередь за тренерами
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре горит Кировский рынок

22 января 2024 10:45
201
в Самаре горит Кировский рынок

В 09.31 22 января в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в г.о. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии 2В.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар 1"БИС".

Прибывшими подразделениями установлено, что горят торговые контейнеры, ранг Пожар №2, площадь пожара 800 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 ед. техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 16 ед. техники, сообщает облМЧС.

К 10:40 площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.

Фотол: скрин видео

 

 
Теги: В центре внимания Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023, 18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
Он произошел в подвале бывшего цеха № 7. Горят баки с маслом.
Происшествия
2286
На заводе в Тольятти тушили пожар на 20 тыс. кв. метрах
14 мая 2023, 10:14
На заводе в Тольятти тушили пожар на 20 тыс. кв. метрах
Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса. Происшествия
2087
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
28 марта 2023, 12:18
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
По предварительным данным, стоимость восстановительного ремонта превысит 500 тыс. рублей. Происшествия
1520
В центре внимания
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
112
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
192
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
685
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2540
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
727
Весь список