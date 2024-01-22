в Самаре горит Кировский рынок

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В 09.31 22 января в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в г.о. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии 2В.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар 1"БИС".

Прибывшими подразделениями установлено, что горят торговые контейнеры, ранг Пожар №2, площадь пожара 800 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 ед. техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 16 ед. техники, сообщает облМЧС.

К 10:40 площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.

Фотол: скрин видео