Четверо пострадали в ДТП в Кинельском районе

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14 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:30 час. в Кинельском районе. 19-летний водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ-21099, при движении по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог ул. Зазина и ул. Колхозная п.г.т. Алексеевка, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 21-летней женщины-водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и две 19-летних женщины-пассажира автомашины Lada Granta и отпущены домой.