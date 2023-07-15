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Четверо пострадали в ДТП в Кинельском районе

15 июля 2023 11:28
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Четверо пострадали в ДТП в Кинельском районе

14 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 22:30 час. в Кинельском районе.  19-летний водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ-21099, при движении по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог ул. Зазина и ул. Колхозная п.г.т. Алексеевка, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 21-летней женщины-водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и две 19-летних женщины-пассажира автомашины Lada Granta и отпущены домой.

Теги: ДТП

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