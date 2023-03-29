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Через 49 дней из-под завалов 11-этажного жилого дома в Турции достали живого кота 

29 марта 2023 19:11
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Хозяйка кота провела на улице рядом с завалами почти 40 дней, надеясь найти питомца.

В Турции из-под завалов 11-этажного жилого дома в районе Оникишубат города Мараш достали живого кота, который находился там 49 дней, передает РБК со ссылкой на турецкое издание Bianet.

Обрушение дома произошло 6 февраля. Хозяйка питомца и ее дочь покинули здание после первого землетрясения, произошедшего в 4 часа утра. Позже в тот же день, в 13:24 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,6 балла, в результате которого здание рухнуло. Женщина провела на улице рядом с завалами почти 40 дней, надеясь найти питомца.

Двухлетнего британского кота по кличке Хан достал из-под завалов владелец здания, который пытался вытащить из-под завалов кухонную технику. «До последнего момента я не терял надежды. Хан всегда спал со мной», — рассказала хозяйка кота. Сейчас Хан находится на лечении — у животного сильное обезвоживание и перелом лапы.

 

Фото:   ru.freepik.com

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