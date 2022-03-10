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Бывший участник "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров умер в возрасте 50 лет

Бывший участник музыкальной группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, известный также под псевдонимом Том Хаос, умер в четверг в возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС его концертный директор Линар Сафиуллин.

"Он умер сегодня. Причину пока не раскрываем", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обстоятельства смерти не связаны с криминалом.

Сафиуллин рассказал, что о смерти артиста стало известно после того, как он не приехал на запланированные съемки.

Зинуров выступал с группой "Отпетые мошенники" с ее основания в 1996 году до 2021 года. Был вокалистом, диджеем, читал рэп.

Фото: соцсети