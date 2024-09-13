большеглушицкие огнеборцы тушили контейнеры для вывоза мусора

147

12 сентября в 22 часа 30 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 132 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Большая Глушица горят контейнеры для вывоза мусора. К месту вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 132. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят два контейнера на площади 10 квадратных метров.

В 23 часа пожар был полностью потушен. Всего на месте вызова работали 2 человека личного состава и одна пожарная автоцистерна. Причины пожара устанавливаются.