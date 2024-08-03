Более тысячи человек утонули в водоемах России за два месяца лета

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В России за два месяца лета утонули более 1170 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий​​​. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей – эти показатели больше, чем годом ранее", – заявил министр.

По словам Куренкова, трагедии происходят в местах стихийного купания – там, где не дежурят спасатели, а также в водоемах с неочищенным от мусора или неизвестным по рельефу дном.

Министр отметил, что полтысячи человек удалось спасти, из них 125 детей. Как подчеркнул Куренков, в МЧС работают около 800 водолазов, пишет Смотрим.