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Более 70 росгвардейцев подключились к поиску двух подростков, пропавших в горах Сочи

15 июля 2021 21:43
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Для поисков также задействовали беспилотный летательный аппарат.

Более 70 росгвардейцев участвуют в поисках двух подростков, которые ушли в поход в сочинские горы и не вернулись. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Более 70 сотрудников одного из сочинских подразделений Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и военнослужащих Южного округа Росгвардии задействованы в поисках двух 16-летних подростков, пропавших в горах Сочи. Кроме того, применяется беспилотный летательный аппарат Росгвардии для мониторинга местности", - говорится в сообщении.

В среду спасатели сообщили о поисках двух подростков, не вернувшихся из однодневного похода на гору Сахарная в Сочи. Поиски несовершеннолетних продолжаются с прошлой ночи, к ним были привлечены 19 человек.

Один из пропавших подростков - местный житель, второй - приехал из Нижегородской области. Подростки планировали поход одного дня, поэтому палатки и спальных мешков у них не было, фонари также не брали, с собой был небольшой запас еды на день. К поискам также привлечены спасатели, представители лесничества и полиции.

 

Фото:   соцсети

Теги: горы поиск подростков Сочи

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