Благодаря судебным приставам региона больной туберкулезом отправился на лечение

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Судебный пристав Приволжского района Самарской области объяснил больному с открытой формой туберкулеза, как важно беречь здоровье. Напоминание об ответственности перед собой и окружающими побудило мужчину лечь в стационар на лечение.

Житель Самарской области периодически проходил лечение в противотуберкулезном диспансере. Во время очередной плановой госпитализации 42-летний мужчина не явился в медучреждение для прохождения лечения. Следствием безответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих стала принудительная госпитализация в стационар. В отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупредил, что в случае игнорирования решения суда ему будет грозить административная ответственность. Сотрудник Службы побеседовала с мужчиной, подобрала убедительные аргументы в пользу лечения и убедила его обратиться к фтизиатру. Мужчина так и поступил. После осмотра у врача больной был госпитализирован.

Исполнительное производство о принудительной госпитализации жителя Приволжского района окончено фактическим исполнением.