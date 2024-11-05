Благодаря судебным приставам на даче самарчанки появилось электричество

359

Под контролем судебные приставов Кировского района г. Самары ресурсоснабжающая организация исполнила договор об обеспечении электроснабжением дачного земельного участка.

Жительница г. Самары не могла добиться подключения электричества к своему дачному участку. Владелице дачи пришлось обращаться в суд, который встал на сторону заявителя и обязал организацию предоставить услуги электроснабжения.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство компании о возбужденном исполнительном производстве, предупредил о возможности применения к нему мер принудительного характера. Сотрудник Службы вручил требование об исполнении решения и установил срок для добровольного исполнения.

Перспектива столкнуться с ограничительными мерами побудила энергоснабжающую организацию осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям дачного участка взыскателя, о чем был составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.