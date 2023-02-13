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Автомобилистка врезалась в МАЗ на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

13 февраля 2023 12:45
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Автомобилистка врезалась в МАЗ на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

Еще одно ДТП 12 февраля роизошло в 09:00 в Сергиевском районе Самарской области.Женщина-водитель 1996 года рождения (с 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась), управляя автомобилем «Lada Largus», двигалась по трассе М-5 «Урал» со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. На 1101 км автодороги выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомашиной «МАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения, после чего автомобиль «Lada Largus» продолжил движение и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Volvo» под управлением водителя 1955 года рождения. 62-летняя женщина-пассажир автомашины «Volvo» госпитализирована.

Теги: ДТП

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