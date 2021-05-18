Автомобилистка около Тольятти врезалась в дерево

99

17 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 07:40 в Ставропольском районе. Автомобилистка 1987 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси», двигалась по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны с. Хрящевка в направлении г. Тольятти. В пути следования, не выбрала безопасную скорость движения транспортного средства, в результате чего не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на препятствие – дерево. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира, мальчики 2011 и 2018 года рождения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.