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Автомобилистка около Тольятти врезалась в дерево

18 мая 2021 11:54
99
Автомобилистка около Тольятти врезалась в дерево

17 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 07:40 в Ставропольском районе. Автомобилистка 1987 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси», двигалась по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны с. Хрящевка в направлении г. Тольятти. В пути следования, не выбрала безопасную скорость движения транспортного средства, в результате чего не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на препятствие – дерево. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира,  мальчики 2011 и 2018 года рождения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД. 

Теги: ДТП ДТП с детьми

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