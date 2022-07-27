Арест внедорожника класса «премиум» сподвиг самарца оплатить долги

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Самарчанин нашел способ оплатить задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 214 тысяч рублей только после того, как судебные приставы наложили арест на его LAND ROVER.

Должника остановили во время рейда «Дорожный пристав». В отношении нарушителя в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре находились исполнительные производства на общую сумму 214 тысяч рублей – в сумму задолженности входили штрафы ГИБДД и исполнительский сбор. Несмотря на то, что раннее мужчина был уведомлен сотрудниками Службы о возможных мерах принудительного взыскания в случае неисполнения решения суда в добровольный срок, погашать долги самарчанин не спешил.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста принадлежащей должнику иномарки, сообщив неплательщику, что если долг все же не будет погашен, то автомобиль отправиться на реализацию. Мужчина пообещал оплатить задолженность.

Обещание должник-автолюбитель сдержал: долг в размере более 214 тысяч рублей полностью погашен. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.