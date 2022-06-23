Американская синхронистка потеряла сознание и едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии

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Синхронистка из США Анита Альварес 23 июня потеряла сознание в ходе своего выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, пишут "Известия".

Спортсменка потеряла сознание и начала тонуть прямо во время исполнения программы. Тренер американской сборной Андреа Фуэнтес вытащила девушку из воды и начала оказывать ей первую помощь.

Девушка была госпитализирована, однако в ходе обследования врачи не нашли никаких проблем или травм. Считается, что причиной обморока у спортсменки мог стать стресс перед выступлением и высокая температура, которая держится на данный момент в Будапеште.