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Алиментщик из Тольятти, не желая уголовной ответственности, перечислил детям по 220 тысяч рублей

28 октября 2021 09:39
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Алиментщик из Тольятти, не желая уголовной ответственности перечислил детям по 220 тысяч рублей

Судебные приставы предупредили должника об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов и мужчина выплатил в пользу двоих детей по 220 тысяч рублей 

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти на исполнении находилось два исполнительных производства о взыскании с жителя города средств на содержание двоих несовершеннолетних детей от разных возлюбленных. Мужчина алименты не платил, официально трудоустроен не был и скрывался от судебных приставов. За время уклонения от алиментных обязательств он накопил долг свыше 440 тысяч рублей. 

В отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения исполнительного розыска сотрудниками Службы мужчина был установлен и доставлен в отделение. Должника предупредили, что в случае неуплаты алиментов его ждет административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а в дальнейшем он может быть привлечен и к  уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Перспективы оказаться привлеченным к административной и уголовной ответственности заставили должника пересмотреть свое отношение к алиментным обязательствам. Не желая подобных последствий, мужчина сразу же перечислил в пользу одно и второго ребенка по 220 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

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