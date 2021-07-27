Актер сериалов "Кадетство" и "Молодежка" Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом

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Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время прогулки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью "СтарХит", передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел на днях. Артист считает, что ему повезло, так как он отделался ушибами и испугом.

"Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!" — заявил актер и призвал поклонников не беспокоиться.

Андреев наиболее известен своими ролями в картинах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005), "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008), "Молодежка" (2013).

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков