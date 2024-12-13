Администрация Самары напоминает о мерах пожарной безопасности

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В период отопительного сезона количество пожаров в жилых домах и квартирах увеличивается. Часто горят и надворные постройки на придомовых территориях, такие как бани, сараи, беседки.

Все чаще причинами пожаров в это время становятся: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и оборудования, перегрузка электросети, а также неосторожное обращение с огнем.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.