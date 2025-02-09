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8 февраля в регионе произошло три ДТП в которых пострадали 5 человек 

9 февраля 2025 14:41
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Выявлено 22 факта управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

8 февраля на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 386 нарушений ПДД РФ, в том числе 45 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля и 22 факта управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 10:00 на 883 км автомобильной дороги М-5 «Урал» мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Dongfeng DFH 4180 в составе полуприцепа, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил наезд на стоящее транспортное средство Scania R410 в составе полуприцепа под управлением водителя, мужчины 1994 года рождения. С места ДТП госпитализирован пассажир большегруза Dongfeng – мужчина 1963 года рождения, водителю назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 15:12. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Революционная в направлении улицы Аврора. В пути следования при перестроении не уступил дорогу автомобилю Lada Granta (черного цвета) под управлением мужчины 1991 года рождения, движущимся в попутном направлении. После столкновения автомобиль Lada Granta отбросило на так же движущийся в попутном направлении автомобиль Lada Granta (белого цвета), за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. С места ДТП госпитализированы 42-летний водитель и его пассажир – девушка 1999 года рождения.

Из собранных в Елховском районе сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:20 на 13,75 км автодороги "Елховка- Никитинка" девушка 2000 года рождения, управляя транспортным средством Lada Granta, не справилась с управлением, допустила занос и опрокидывание транспортного средства. Водитель госпитализирована с места ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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