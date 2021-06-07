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72 пьяных водителя за выходные нашли в Самарской области

7 июня 2021 11:53
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72 пьяных водителя за выходные нашли в Самарской области

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД РФ.

Так, за минувшие три дня, на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2900 различных правонарушений в области дорожного движения.

Вождение в нетрезвом виде является наиболее серьезным нарушением ПДД РФ. Выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, находится на особом контроле правоохранителей. Так, с пятницы по воскресенье в Самарской области выявлено 72 нетрезвых автомобилиста.

Среди других нарушений:

- 32 факта управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления и управление транспортом водителем, лишенным права управления;

- более 430 водителей управляли «тонированными» автомобилями, у которых светопропускание передних стекол не соответствует требованиям Технического регламента;

- более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности;

- в 66 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: ГИБДД пьяные водители

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