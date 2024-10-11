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72-летнй водитель в Самаре спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

11 октября 2024 10:59
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72-летнй водитель в Самаре спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

10 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно ДТП произошло в 18:00 в Советском районе города Самара. 72-летнй водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, следовал по ул. Дыбенко в направлении ул. Запорожская. В пути следования, в районе дома № 120, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением автомобиля и допустил наезд на транспортное средство Citroen C4, под управлением 39-летней женщины, который от удара отбросило вперед с последующим наездом на автомобиль Киа Рио, под управлением 46-летней женщины, который стоял на запрещающий сигнал светофора. Водителя и 67-летнюю пассажирку Renault Sandero бригадой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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