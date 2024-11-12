71-летний водитель в Жигулевске спровоцировал ДТП с пострадавшей

102

11 ноября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:40 час. в Жигулевске. 71-летний водитель, управляя автомашиной LADA Granta, двигался по улице Гоголя со стороны улицы Ленина в сторону улицы Почтовой. В пути следования, проезжая перекресток, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-217230, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего произошло столкновение. Пассажир ВАЗ – женщина 1965 года рождения госпитализирована.